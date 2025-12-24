İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Bakıda 2026-cı ilin yazında Müqəddəs II İoann Pavel kilsəsinin inşasına başlanıla bilər

    Din
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:18
    Bakıda 2026-cı ilin yazında Müqəddəs II İoann Pavel kilsəsinin inşasına başlanıla bilər

    Bakıda Müqəddəs II İoann Pavel katolik kilsəsinin inşasına 2026-cı ilin yazında başlanıla bilər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanda katolik kilsəsinin apostol prefekti, yepiskop Vladimir Fekete məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin reallaşdırılması tikinti şirkətinin seçim prosesi zamanı bəzi tikinti xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması səbəbindən bir qədər uzanıb.

    "Elan edilmiş tenderdə layihəni həyata keçirməyə maraq göstərən dörd şirkət iştirak edib. Lakin işlər hələ başlamayıb, çünki ərazinin altından metro xətti keçir. Hazırda mütəxəssislər kilsə binasında metro qatarlarından gələn səs-küyü minimuma endirəcək xüsusi texnologiya işləyib hazırlayırlar. Əgər bütün məsələlər həllini taparsa, əsas tikinti işləri gələn ilin yazında başlaya bilər", - Fekete qeyd edib.

    Xatırladaq ki, kilsənin tikintisi məqsədilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxtın Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, giriş 722 ünvanında yerləşən 0,17 hektar torpaq sahəsinin Azərbaycan Respublikasındakı Katolik Kilsəsinin istifadəsinə verilməsi haqqında 1 may 2024-cü il tarixli Sərəncam qəbul edib.

    Müqəddəs II İoann Pavel kilsəsinin inşası üçün torpaq sahəsinin təqdimetmə və yeni məbədin təməlqoyma mərasimi 2024-cü ilin dekabrında keçirilib.

    Din Xadimlərinin II Forumu Vladimir Fekete
    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Son xəbərlər

    12:38

    Qiymətləndiricilər Palatası əməkdaşlıq memorandumları imzalayıb

    Maliyyə
    12:38

    İlham Əliyev Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib

    Digər
    12:37

    Ukraynada seçkilər sülh sazişi üzrə referendumla eyni vaxtda keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    12:32

    Mərkəz rəhbəri: Dini fəaliyyət sahəsində vahid məlumat bazasının yaradılmasına ehtiyac var

    Din
    12:31

    Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

    Digər ölkələr
    12:27

    Firudin Qurbanov: Təhsil sistemində dini təbliğatın aparılması düzgün deyil

    Elm və təhsil
    12:27

    Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir

    Region
    12:25

    Azərbaycan millisinin futbolçuları Premyer Liqada: Kim nə qədər oynayıb? - ARAŞDIRMA

    Futbol
    12:22

    Abşeronda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti