Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

Парламентские выборы в Армении пройдут в период с 2 по 12 июня 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

"Согласно конституционным положениям, предполагаемый срок проведения выборов - с 2 по 12 июня следующего года. Выборы должны состояться в течении этих десяти дней", - отметил Овакимян.

Глава ЦИК также призвал дождаться официального решения президента Армении о назначении даты выборов.

СМИ сообщают, что предыдущие парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года.