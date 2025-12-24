Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 12:06
Парламентские выборы в Армении пройдут в период с 2 по 12 июня 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.
"Согласно конституционным положениям, предполагаемый срок проведения выборов - с 2 по 12 июня следующего года. Выборы должны состояться в течении этих десяти дней", - отметил Овакимян.
Глава ЦИК также призвал дождаться официального решения президента Армении о назначении даты выборов.
СМИ сообщают, что предыдущие парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года.
Последние новости
12:37
Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиватьсяВнешняя политика
12:32
Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в ТуркменистанИнфраструктура
12:29
Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашениюДругие страны
12:20
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в ХанкендиВнутренняя политика
12:20
Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через АзербайджанВ регионе
12:19
Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетяхВ регионе
12:14
Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 годаРелигия
12:10
Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерствеДругие страны
12:06