Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 12:06
    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    Парламентские выборы в Армении пройдут в период с 2 по 12 июня 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

    "Согласно конституционным положениям, предполагаемый срок проведения выборов - с 2 по 12 июня следующего года. Выборы должны состояться в течении этих десяти дней", - отметил Овакимян.

    Глава ЦИК также призвал дождаться официального решения президента Армении о назначении даты выборов.

    СМИ сообщают, что предыдущие парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года.

    Армения парламент парламентские выборы Ваагн Овакимян ЦИК ЦИК Армении
    Ermənistanda parlament seçkiləri 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək

    Последние новости

    12:37

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    12:32

    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    12:29

    Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению

    Другие страны
    12:20

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Ханкенди

    Внутренняя политика
    12:20

    Оверчук: РФ и Армения обсуждают поставку новых товаров транзитом через Азербайджан

    В регионе
    12:19

    Премьер Грузии призвал принять меры против высоких цен в торговых сетях

    В регионе
    12:14

    Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

    Религия
    12:10

    Мунбаев: Взаимодействие Азербайджана и Казахстана основано на стратегическом партнерстве

    Другие страны
    12:06

    Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в июне 2026 года

    В регионе
    Лента новостей