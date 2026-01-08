В Баку автомобиль сбил насмерть женщину
Происшествия
- 08 января, 2026
- 09:38
В Баку автомобиль сбил насмерть женщину.
Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Benz e400, под управлением Селима Алиева сбил Афаг Расулову на Бёюкшорской дороге в Сабунчинском районе.
Пешеход с полученными травмами была доставлена в Сабунчинский медицинский центр. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
