    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 09:38
    В Баку автомобиль сбил насмерть женщину.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Benz e400, под управлением Селима Алиева сбил Афаг Расулову на Бёюкшорской дороге в Сабунчинском районе.

    Пешеход с полученными травмами была доставлена в Сабунчинский медицинский центр. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

