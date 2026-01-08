Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open

Международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open стартовал при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг" согласно календарю Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Как сообщает северное бюро Report, в церемонии открытия мероприятия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

В турнире участвуют 20 спортсменок разных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала, Узбекистана и Казахстана. Азербайджан на соревнованиях представляет Анастасия Папатома.

Отметим, что турнир продлится до 10 января.