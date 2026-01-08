Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open

    Индивидуальные
    • 08 января, 2026
    • 10:01
    Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open

    Международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open стартовал при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг" согласно календарю Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

    Как сообщает северное бюро Report, в церемонии открытия мероприятия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

    В турнире участвуют 20 спортсменок разных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала, Узбекистана и Казахстана. Азербайджан на соревнованиях представляет Анастасия Папатома.

    Отметим, что турнир продлится до 10 января.

    Azerbaijan Open
    Фото
    "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri start götürüb
    Фото
    International alpine skiing tournament Azerbaijan Open kicks off

    Последние новости

    10:45

    В Госагентство занятости назначен новый председатель

    Внутренняя политика
    10:31

    Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДС

    Финансы
    10:31

    В Азербайджане впервые открыт кабинет гемодиализа для больных туберкулезом

    Здоровье
    10:19

    В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон"

    Внутренняя политика
    10:16

    Власти Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров

    Это интересно
    10:16

    Назначен новый председатель Наблюдательного совета НДЦ

    Финансы
    10:01
    Фото

    Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open

    Индивидуальные
    09:49

    СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

    Внешняя политика
    09:47

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Энергетика
    Лента новостей