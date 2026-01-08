Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open
Индивидуальные
- 08 января, 2026
- 10:01
Международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open стартовал при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг" согласно календарю Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
Как сообщает северное бюро Report, в церемонии открытия мероприятия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.
В турнире участвуют 20 спортсменок разных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала, Узбекистана и Казахстана. Азербайджан на соревнованиях представляет Анастасия Папатома.
Отметим, что турнир продлится до 10 января.
Последние новости
10:45
В Госагентство занятости назначен новый председательВнутренняя политика
10:31
Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДСФинансы
10:31
В Азербайджане впервые открыт кабинет гемодиализа для больных туберкулезомЗдоровье
10:19
В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон"Внутренняя политика
10:16
Власти Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобровЭто интересно
10:16
Назначен новый председатель Наблюдательного совета НДЦФинансы
10:01
Фото
Стартовал международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan OpenИндивидуальные
09:49
СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в странеВнешняя политика
09:47