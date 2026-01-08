СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 08 января, 2026
    • 09:49
    Выбор Азербайджана в качестве страны-хозяйки 13-го Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), который состоится в мае 2026 года, является признанием уникального синтеза богатого архитектурного наследия страны и ее динамично развивающихся современных градостроительных инициатив.

    Как сообщает Report, об этом говорится в материале специализированного журнала для архитекторов, дизайнеров интерьеров и девелоперов Architecture Update.

    Издание напоминает, что Азербайджан объявил 2026 год "Годом градостроительства и архитектуры" в преддверии проведения WUF13 в Баку.

    "Это решение формирует национальную рамочную программу в сфере градостроительной политики, архитектурной культуры и устойчивого развития, отражая активное участие Азербайджана в международных инициативах по развитию городов. При этом документ нацелен на сохранение многовековых традиций страны с одновременной интеграцией современных подходов к решению актуальных социальных, экологических и пространственных вызовов", - говорится в материале.

    Architecture Update также обращает внимание на то, что в Азербайджане расположены несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Ичеришехер, дворцовый комплекс Ширваншахов и Девичью башню в Баку, а также исторический центр Шеки с ханским дворцом.

