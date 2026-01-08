Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 09:46
    На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Немецкое исследовательское центр геофизических наук (GFZ).

    По данным GFZ, очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

