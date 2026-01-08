В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибший
08 января, 2026
09:45
В Баку в Хазарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, авария произошла в поселке Гала Хазарского района.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai под управлением Джавидана Алиева (1995 г.р.) во время движения врезался в стоявший на обочине автомобиль UAZ, после чего перевернулся.
В результате происшествия водитель Джавидан Алиев скончался. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
