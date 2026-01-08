Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 09:45
    В Баку в Хазарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, авария произошла в поселке Гала Хазарского района.

    По предварительным данным, автомобиль Hyundai под управлением Джавидана Алиева (1995 г.р.) во время движения врезался в стоявший на обочине автомобиль UAZ, после чего перевернулся.

    В результате происшествия водитель Джавидан Алиев скончался. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Азербайджан поселок Гала авария ДТП
    Qala qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var

