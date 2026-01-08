На мировых рынках нефть умеренно подорожала

Цены на нефть умеренно выросли в четверг после снижения по итогам двух сессий подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,34 (0,57%), до $60,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,29 (0,52%), до $56,28 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи.

Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении Министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley, в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки.