Айхан Гаджизаде: В Иране во время боевых действий пострадал гражданин Азербайджана
В регионе
- 01 марта, 2026
- 11:59
Во время военных действий в Иране пострадал один гражданин Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о положении азербайджанских граждан в условиях военной эскалации в регионе.
"В соответствии с обращениями наших граждан дипломатические миссии оказывают необходимую поддержку.
На данный момент пострадал лишь один наш гражданин. Ему оказывается соответствующая помощь со стороны дипломатической миссии, его состояние хорошее", - отметил он.
