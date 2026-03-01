Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Айхан Гаджизаде: В Иране во время боевых действий пострадал гражданин Азербайджана

    • 01 марта, 2026
    • 11:59
    Айхан Гаджизаде: В Иране во время боевых действий пострадал гражданин Азербайджана

    Во время военных действий в Иране пострадал один гражданин Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о положении азербайджанских граждан в условиях военной эскалации в регионе.

    "В соответствии с обращениями наших граждан дипломатические миссии оказывают необходимую поддержку.

    На данный момент пострадал лишь один наш гражданин. Ему оказывается соответствующая помощь со стороны дипломатической миссии, его состояние хорошее", - отметил он.

