Ayxan Hacızadə: İranda bir Azərbaycan vətəndaşı xəsarət alıb
Region
- 01 mart, 2026
- 11:54
İranda hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycanın bir vətəndaşı xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə regionda hərbi eskalasiya şəraitində vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə bağlı yerli mətbuatın sualına cavabında deyib.
"Vətəndaşlarımızdan gələn müraciətlərə uyğun olaraq, diplomatik missiyalarımız tərəfindən müvafiq dəstək göstərilir.
İndiyə qədər, yalnız bir nəfər vətəndaşımız xəsarət almışdır. Vətəndaşa diplomatik missiyamız tərəfindən müvafiq dəstək göstərilir və onun vəziyyəti yaxşıdır", - o bildirib.
Son xəbərlər
12:06
İran ordusu ABŞ bazalarını bombalayıbRegion
11:54
Ayxan Hacızadə: İranda bir Azərbaycan vətəndaşı xəsarət alıbRegion
11:53
XİN Yaxın Şərq regionundakı vətəndaşlara müraciət edibXarici siyasət
11:43
KİV: ABŞ-nin Karaçidəki konsulluğunun yaxınlığındakı atışmada 10 nəfər ölübDigər ölkələr
11:42
XİN: Yaxın Şərdqəki səfirliklərimiz, konsulluqlarımız gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərirXarici siyasət
11:37
Kilian Mbappe "Mançester Siti"yə qarşı cavab oyununda meydana çıxacaqFutbol
11:31
MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edibMedia
11:20
Bu gün AZƏRTAC-ın 106 yaşı tamam olurMedia
11:08