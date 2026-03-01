МВД: В Катаре в результате ударов Ирана пострадали 16 человек

В результате ударов Ирана в Катаре пострадали 16 человек.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД эмирата.

Кроме того, в различных районах отмечен незначительный материальный ущерб, отметили в ведомстве. В МВД Катара также заявили, что занимаются тушением небольшого пожара в промышленной зоне, вызванного осколками после перехвата ракеты.

Ряд СМИ заявляют о продолжении атак на Доху.