МВД: В Катаре в результате ударов Ирана пострадали 16 человек
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 11:30
В результате ударов Ирана в Катаре пострадали 16 человек.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД эмирата.
Кроме того, в различных районах отмечен незначительный материальный ущерб, отметили в ведомстве. В МВД Катара также заявили, что занимаются тушением небольшого пожара в промышленной зоне, вызванного осколками после перехвата ракеты.
Ряд СМИ заявляют о продолжении атак на Доху.
