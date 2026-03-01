Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Азербайджана обратился к находящимся за рубежом гражданам страны

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 12:04
    МИД Азербайджана обратился к находящимся за рубежом гражданам страны

    МИД Азербайджана призвал граждан страны, находящихся в настоящее время в странах Ближнего Востока, внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

    "Для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. На данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

    В целом, принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан не предусматривается", - добавил представитель ведомства.

