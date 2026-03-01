Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Из-за стрельбы у консульства США в Карачи погибли 10 человек

    Как минимум 10 человек погибли после стрельбы у консульства США в пакистанском Карачи.

    Как передает Report, об этом сообщает Fars News Agency.

    Отмечается, что протестующие штурмуют консульство США в городе, устраивают поджоги и беспорядки. Дороги в этом районе перекрыты.

    По данным газеты Dawn, в воскресенье протестующие против американо-израильских авиаударов по Ирану вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов. В свою очередь спасательная служба Edhi сообщает только о нескольких пострадавших.

    Отмечается, что для поддержания порядка сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

    "Никому не позволено брать закон в свои руки. В отношении нарушителей общественного порядка будут приняты меры в соответствии с законом", - приводит издание слова министра внутренних дел Пакистана Синды Ланжара, который также распорядился усилить меры безопасности на стратегически важных объектах страны.

