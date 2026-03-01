KİV: ABŞ-nin Karaçidəki konsulluğunun yaxınlığındakı atışmada 10 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 11:43
Pakistanın Karaçi şəhərindəki ABŞ konsulluğunun yaxınlığında baş verən atışmada azı 10 nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fars News Agency" xəbər verib.
