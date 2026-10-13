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    Səfir: Füzulidə məscidin açılışı 2026-cı ilin sonu, 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:48
    Səfir: Füzulidə məscidin açılışı 2026-cı ilin sonu, 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılır

    Türkmənistanın Füzuli şəhərində inşa etdiyi məscidin açılışının 2026-cı ilin sonunda və ya 2027-ci ilin əvvəlində keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Qurbanməmmət Elyasov Bakıda Türkmənistanın Müstəqillik Gününün 35-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.

    Səfir Arkadağ və Füzuli şəhərləri arasında qardaşlaşmış şəhər münasibətlərinin qurulmasını qeyd edərək, birgə təşəbbüslərin və irimiqyaslı layihələrin iki xalq arasındakı dostluğun möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini vurğulayıb.

    "Hazırda daha bir mühüm layihə - Füzuli şəhərində məscid tikintisi həyata keçirilir. Məscidin açılış mərasiminin bu ilin sonunda və ya gələn ilin əvvəlində keçirilməsi planlaşdırılır", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkmənistanın Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, digər dövlət və hökumət başçıları Türkmənistanın Füzulidə inşa edəcəyi məscidin təməlqoyma mərasimində onlayn formatda iştirak ediblər.

    Qurbanməmmət Elyasov Məscid Türkmənistan Füzuli
    Посол: Открытие мечети в Физули планируется на конец 2026 - начало 2027 года
    Turkmenistan-built mosque in Fuzuli expected to open by early 2027
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