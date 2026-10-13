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    Посол: Открытие мечети в Физули планируется на конец 2026 - начало 2027 года

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 19:40
    Посол: Открытие мечети в Физули планируется на конец 2026 - начало 2027 года

    Открытие мечети, которую Туркменистан строит в городе Физули, планируется провести в конце 2026 или начале 2027 года.

    Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии в Баку, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана.

    Посол отметил установление побратимских отношений между городами Аркадаг и Физули, подчеркнув, что совместные инициативы и масштабные проекты способствуют укреплению дружбы между двумя народами.

    "В настоящее время реализуется еще один важный проект - строительство мечети в городе Физули. Церемонию открытия мечети планируется провести в конце текущего или начале следующего года", - подчеркнул он.

    Напомним, 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие главы государств и правительств в режиме онлайн приняли участие в церемонии закладки фундамента мечети, которую Туркменистан построит в Физули.

    Ильхам Алиев Гурбангулы Бердымухамедов Азербайджано-туркменистанские отношения
    Səfir: Füzulidə məscidin açılışı 2026-cı ilin sonu, 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılır
    Turkmenistan-built mosque in Fuzuli expected to open by early 2027
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