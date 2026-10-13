Посол: Открытие мечети в Физули планируется на конец 2026 - начало 2027 года

Открытие мечети, которую Туркменистан строит в городе Физули, планируется провести в конце 2026 или начале 2027 года.

Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии в Баку, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана.

Посол отметил установление побратимских отношений между городами Аркадаг и Физули, подчеркнув, что совместные инициативы и масштабные проекты способствуют укреплению дружбы между двумя народами.

"В настоящее время реализуется еще один важный проект - строительство мечети в городе Физули. Церемонию открытия мечети планируется провести в конце текущего или начале следующего года", - подчеркнул он.

Напомним, 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие главы государств и правительств в режиме онлайн приняли участие в церемонии закладки фундамента мечети, которую Туркменистан построит в Физули.