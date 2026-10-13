İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    BƏƏ-nin xarici işlər üzrə dövlət naziri Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:39
    BƏƏ-nin xarici işlər üzrə dövlət naziri Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) xarici işlər üzrə dövlət naziri Xəlifə bin Şahin Əl-Mərar Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək.

    Bu barədə "Report"a BƏƏ-nin Bakıdakı səfirliyindən bildirilib.

    "Bakıdakı AQEM-də BƏƏ nümayəndə heyətini dövlət naziri Xəlifə Şahin təmsil edəcək", - diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib.

    Qeyd edək ki, AQEM-in VII sammiti oktyabrın 15-də Bakıda təşkilata üzv dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək.

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    Государственный министр иностранных дел ОАЭ примет участие в саммите СВМДА в Баку
    UAE minister of state to attend CICA summit in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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