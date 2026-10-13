Государственный министр иностранных дел ОАЭ примет участие в саммите СВМДА в Баку
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 19:34
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Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бин Шахин Аль-Марар прибудет в Азербайджан для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Об этом Report сообщили в посольстве ОАЭ в Баку.
"На СВМДА в Баку делегацию от ОАЭ представит госминистр Халифа Шахин", - сообщили в диппредставительстве.
Отметим, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.
BƏƏ-nin xarici işlər üzrə dövlət naziri Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək
UAE minister of state to attend CICA summit in Baku
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