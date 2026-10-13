Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Государственный министр иностранных дел ОАЭ примет участие в саммите СВМДА в Баку

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 19:34
    Государственный министр иностранных дел ОАЭ примет участие в саммите СВМДА в Баку

    Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бин Шахин Аль-Марар прибудет в Азербайджан для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Об этом Report сообщили в посольстве ОАЭ в Баку.

    "На СВМДА в Баку делегацию от ОАЭ представит госминистр Халифа Шахин", - сообщили в диппредставительстве.

    Отметим, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    BƏƏ-nin xarici işlər üzrə dövlət naziri Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək
    UAE minister of state to attend CICA summit in Baku
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