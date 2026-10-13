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    Azərbaycanın qadın güləşi millisinin üzvləri Qazaxıstana yollanıblar

    Fərdi
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:47
    Azərbaycanın qadın güləşi millisinin üzvləri Qazaxıstana yollanıblar

    Azərbaycanın qadın güləşi millisinin üzvləri Qazaxıstana yollanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevin rəhbərliyi altında Jalə Əliyeva (57 kq), Ruzanna Məmmədova (59 kq) və Birgül Soltanovadan (65 kq) ibarət heyət oktyabrın 12-dən Almatıda dünya çempionatına hazırlıq məqsədilə son təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    Ayın 24-dək davam edəcək hazırlıq prosesi Qazaxıstan və Rumıniya yığmaları ilə birgə təşkil olunub. U-23 dünya çempionatı başa çatdıqdan sonra baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov da toplanışa qatılacaq.

    Hazırlıq prosesində taktiki-texniki çalışmalara və rəqiblərin analizinə üstünlük verilir. Toplanış bitdikdən sonra komanda Almatıdan Astanaya yollanacaq.

    Qeyd edək ki, mundialda qadın güləşi üzrə yarış 27-30 oktyabrda keçiriləcək.

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisi Ağahüseyn Mustafayev Jalə Əliyeva
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