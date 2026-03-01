MEDİA обратилось к журналистам в связи с военными действиями на Ближнем Востоке

На фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке в СМИ и социальных сетях наблюдается поток информации, способной вызвать замешательство в обществе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

В условиях высокого риска дезинформации все медиасубъекты призываются ссылаться исключительно на официальные источники и не допускать информационных манипуляций.

"Призываем журналистов и общественных активистов распространять только официальные сведения и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе", - отмечается в заявлении.