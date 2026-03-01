Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    MEDİA обратилось к журналистам в связи с военными действиями на Ближнем Востоке

    Медиа
    • 01 марта, 2026
    • 11:39
    На фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке в СМИ и социальных сетях наблюдается поток информации, способной вызвать замешательство в обществе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

    В условиях высокого риска дезинформации все медиасубъекты призываются ссылаться исключительно на официальные источники и не допускать информационных манипуляций.

    "Призываем журналистов и общественных активистов распространять только официальные сведения и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе", - отмечается в заявлении.

