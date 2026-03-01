Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД: Диппредставительства Азербайджана на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 11:51
    МИД: Диппредставительства Азербайджана на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

    Расположенные в Ближневосточном регионе посольства и генконсульства Азербайджана продолжают свою деятельность в усиленном режиме с учетом кризисной ситуации.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос журналистов о положении наших граждан в условиях военной эскалации в регионе.

    "В соответствии с поступающими от наших граждан обращениями, нашими дипломатическими миссиями оказывается соответствующая поддержка.

    По его словам, один гражданин Азербайджана, находящийся за рубежом, получил ранение, его состояние в норме. Ему оказывается соответствующая помощь и поддержка со стороны нашей дипломатической миссии.

    По словам Гаджизаде, для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. По его словам, на данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

    "В целом, принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан не предусматривается.

    Наших граждан, находящихся в настоящее время в регионе, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности", - добавил А. Гаджизаде.

    МИД Азербайджана граждане Азербайджана эвакуация Удары по Ирану посольства Генконсульство
    XİN: Yaxın Şərdqəki səfirliklərimiz, konsulluqlarımız gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir

    Последние новости

    12:04

    МИД Азербайджана обратился к находящимся за рубежом гражданам страны

    Внешняя политика
    11:59

    Айхан Гаджизаде: В Иране во время боевых действий пострадал гражданин Азербайджана

    В регионе
    11:51

    МИД: Диппредставительства Азербайджана на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

    Внешняя политика
    11:39

    MEDİA обратилось к журналистам в связи с военными действиями на Ближнем Востоке

    Медиа
    11:34

    СМИ: Из-за стрельбы у консульства США в Карачи погибли 10 человек

    Другие страны
    11:30

    МВД: В Катаре в результате ударов Ирана пострадали 16 человек

    Другие страны
    11:23

    В ряде районов Азербайджана наблюдаются сильный ветер и дождь

    Экология
    11:20

    Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет

    Медиа
    11:15

    МАГАТЭ проведет завтра экстренное заседание по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей