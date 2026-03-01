МИД: Диппредставительства Азербайджана на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

Расположенные в Ближневосточном регионе посольства и генконсульства Азербайджана продолжают свою деятельность в усиленном режиме с учетом кризисной ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос журналистов о положении наших граждан в условиях военной эскалации в регионе.

"В соответствии с поступающими от наших граждан обращениями, нашими дипломатическими миссиями оказывается соответствующая поддержка.

По его словам, один гражданин Азербайджана, находящийся за рубежом, получил ранение, его состояние в норме. Ему оказывается соответствующая помощь и поддержка со стороны нашей дипломатической миссии.

По словам Гаджизаде, для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. По его словам, на данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

"В целом, принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан не предусматривается.

Наших граждан, находящихся в настоящее время в регионе, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности", - добавил А. Гаджизаде.