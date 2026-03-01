Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет

Сегодня Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет.

Как сообщает Report, агентство было основано 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В последующие годы, в период советской власти, оно функционировало под различными названиями.

После восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики агентству было возвращено историческое название. С 3 марта 1995 года оно действовало как Государственное телеграфное агентство при Кабинете министров, а с 17 января 2000 года - как Азербайджанское государственное телеграфное агентство.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года название было изменено на Азербайджанское государственное информационное агентство.

Сегодня АЗЕРТАДЖ распространяет новости на восьми языках - азербайджанском, английском, русском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском. Информация публикуется на официальном сайте azertag.az, в новостных бюллетенях, а также в социальных сетях, где агентство представлено 30 страницами различной направленности на разных языках.

На сайтах международных и региональных медиаструктур, участником которых является АЗЕРТАДЖ, национальных информационных агентств-партнеров ежегодно публикуются тысячи новостей, видео и фото, касающихся успехов Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной и других сферах.

АЗЕРТАДЖ - один из активных членов Совета Всемирного конгресса новостных агентств, Европейского альянса новостных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Председательствуя с 2016 по 2019 годы одновременно во Всемирном конгрессе новостных агентств и OANA, АЗЕРТАДЖ вписал свое имя в историю мировых СМИ.

Кроме того, в последние годы агентство подписало соглашения о сотрудничестве примерно с 50 зарубежными информационными агентствами и осуществляет обмен информацией с партнерами, действующими на пяти континентах.

В рамках международных и региональных медиаорганизаций АЗЕРТАДЖ сотрудничает с такими авторитетными новостными структурами, как Associated Press, Reuters, Press Association, Deutsche Presse-Agentur (DPA), Xinhua News Agency и рядом других ведущих мировых информационных агентств.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег со знаменательной датой и желает новых творческих успехов!