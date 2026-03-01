Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет

    Медиа
    • 01 марта, 2026
    • 11:20
    Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет

    Сегодня Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет.

    Как сообщает Report, агентство было основано 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В последующие годы, в период советской власти, оно функционировало под различными названиями.

    После восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики агентству было возвращено историческое название. С 3 марта 1995 года оно действовало как Государственное телеграфное агентство при Кабинете министров, а с 17 января 2000 года - как Азербайджанское государственное телеграфное агентство.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года название было изменено на Азербайджанское государственное информационное агентство.

    Сегодня АЗЕРТАДЖ распространяет новости на восьми языках - азербайджанском, английском, русском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском. Информация публикуется на официальном сайте azertag.az, в новостных бюллетенях, а также в социальных сетях, где агентство представлено 30 страницами различной направленности на разных языках.

    На сайтах международных и региональных медиаструктур, участником которых является АЗЕРТАДЖ, национальных информационных агентств-партнеров ежегодно публикуются тысячи новостей, видео и фото, касающихся успехов Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной и других сферах.

    АЗЕРТАДЖ - один из активных членов Совета Всемирного конгресса новостных агентств, Европейского альянса новостных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Председательствуя с 2016 по 2019 годы одновременно во Всемирном конгрессе новостных агентств и OANA, АЗЕРТАДЖ вписал свое имя в историю мировых СМИ.

    Кроме того, в последние годы агентство подписало соглашения о сотрудничестве примерно с 50 зарубежными информационными агентствами и осуществляет обмен информацией с партнерами, действующими на пяти континентах.

    В рамках международных и региональных медиаорганизаций АЗЕРТАДЖ сотрудничает с такими авторитетными новостными структурами, как Associated Press, Reuters, Press Association, Deutsche Presse-Agentur (DPA), Xinhua News Agency и рядом других ведущих мировых информационных агентств.

    Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег со знаменательной датой и желает новых творческих успехов!

    АЗЕРТАДЖ Информационное Агентство
    Bu gün AZƏRTAC-ın 106 yaşı tamam olur

    Последние новости

    11:30

    МВД: В Катаре в результате ударов Ирана пострадали 16 человек

    Другие страны
    11:23

    В ряде районов Азербайджана наблюдаются сильный ветер и дождь

    Экология
    11:20

    Сегодня АЗЕРТАДЖ исполняется 106 лет

    Медиа
    11:15

    МАГАТЭ проведет завтра экстренное заседание по Ирану

    Другие страны
    11:05
    Фото

    За последние сутки из Ирана эвакуированы гражданин Италии и 30 азербайджанцев — ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    11:03

    В Армении состоялось заседание Совбеза в связи с ситуацией в Иране

    В регионе
    10:55

    Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц

    В регионе
    10:49

    СМИ: Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта

    Другие страны
    10:34

    Роналду получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

    Футбол
    Лента новостей