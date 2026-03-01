Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива

Не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.

Накануне генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику. Однако 1 марта иранские военные сообщили, что через Ормузский пролив будут пропускаться только корабли Ирана и Китая.