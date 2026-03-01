Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 15:48
Не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.
Накануне генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику. Однако 1 марта иранские военные сообщили, что через Ормузский пролив будут пропускаться только корабли Ирана и Китая.
Последние новости
16:04
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношенияВнешняя политика
16:04
Видео
В Нахчыване в воинской части начался пожарАрмия
15:59
При стрельбе в Остине погибли три человека, 17 пострадалиДругие страны
15:48
Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского заливаДругие страны
15:41
При авиаударах по Ирану погибли 12 военнослужащихВ регионе
15:34
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/сЭнергетика
15:21
Фото
Граждане Бразилии, Польши, Китая, Непала, Индии, ОАЭ, Франции и Туниса эвакуированы в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
15:04
Вучич: Сербские дипломаты будут эвакуированы из Ирана в АзербайджанДругие страны
14:56