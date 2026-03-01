Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 15:48
    Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива

    Не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.

    Накануне генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после нападения на исламскую республику. Однако 1 марта иранские военные сообщили, что через Ормузский пролив будут пропускаться только корабли Ирана и Китая.

    Ормузский пролив Персидский залив корабли

    Последние новости

    16:04

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

    Внешняя политика
    16:04
    Видео

    В Нахчыване в воинской части начался пожар

    Армия
    15:59

    При стрельбе в Остине погибли три человека, 17 пострадали

    Другие страны
    15:48

    Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива

    Другие страны
    15:41

    При авиаударах по Ирану погибли 12 военнослужащих

    В регионе
    15:34

    Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

    Энергетика
    15:21
    Фото

    Граждане Бразилии, Польши, Китая, Непала, Индии, ОАЭ, Франции и Туниса эвакуированы в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    15:04

    Вучич: Сербские дипломаты будут эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Другие страны
    14:56

    Бельгия задержала в Северном море танкер, относящийся к теневому флоту РФ

    Другие страны
    Лента новостей