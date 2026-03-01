İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Təxminən 150 tanker Fars körfəzi ölkələrinin sahillərində lövbər salıb

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 17:51
    KİV: Təxminən 150 tanker Fars körfəzi ölkələrinin sahillərində lövbər salıb

    Ən azı 150 tanker Hörmüz boğazına çatmadan açıq sularda lövbər salıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tankerlər Fars körfəzinin iri neftçıxaran ölkələrinin sahilləri yaxınlığında açıq dənizdə qalıblar.

    Daha əvvəl İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) general-mayoru İbrahim Cabbari xəbərdarlıq edib ki, hücumdan sonra Hörmüz boğazı gəmilərin keçidi üçün bağlanacaq. Martın 1-də İran hərbiçiləri Hörmüz boğazından yalnız İran və Çin gəmilərinin buraxılacağını bildiriblər.

    Hörmüz boğazı Fars körfəzi gəmilər
    Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива
    Hundreds of ships drop anchor in Middle East Gulf as US war on Iran escalates

    Son xəbərlər

    18:01

    Ramin Məhərrəmov II Liqanın dekabr ayının ən yaxşı qoluna görə mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:54

    İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad öldürülüb

    Region
    17:51

    KİV: Təxminən 150 tanker Fars körfəzi ölkələrinin sahillərində lövbər salıb

    Digər ölkələr
    17:42

    Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil

    Region
    17:33

    ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    17:24

    Zelim Kotsoyev "Böyük Dəbilqə"də bürünc medal əldə edib

    Fərdi
    17:20

    Belçika Şimal dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına aid tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    17:18

    Yutta Lerdamın olimpiya forması hərracda rekord qiymətə satılıb

    Fərdi
    17:13

    İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti