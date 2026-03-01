İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 01 mart, 2026
    • 13:55
    Hörmüz boğazına ancaq İran və Çinin donanması buraxılır

    Hörmüz boğazına ancaq İran və Çinin donanması buraxılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) teleqram kanalında yayılıb.

    "Hörmüz boğazı ətrafında gəmilərin mövqeyinə dair ən son görüntü göstərir ki, gəmilərin əksəriyyəti boğazın hər iki tərəfində dayanıb və bu boğazdan keçmə riskini qəbul etməyə hazır deyillər" , - məlumatda bildirilib.

    Bundan başqa, Fars körfəzinə ABŞ gəmilərinin girişinə qadağa qoyulduğu qeyd olunub.

