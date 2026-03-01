КСИР: Ормузский пролив открыт только для флота Ирана и Китая

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Через Ормузский пролив пропускаются только корабли Ирана и Китая.

    Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

    "Большинство судов остановились по обе стороны Ормузского пролива и не готовы рискнуть пересечь его", - говорится в сообщении.

    Кроме того, отмечается, что введен запрет на вход американских кораблей в Персидский залив.

