КСИР: Ормузский пролив открыт только для флота Ирана и Китая
В регионе
- 01 марта, 2026
- 14:04
Через Ормузский пролив пропускаются только корабли Ирана и Китая.
Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
"Большинство судов остановились по обе стороны Ормузского пролива и не готовы рискнуть пересечь его", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что введен запрет на вход американских кораблей в Персидский залив.
