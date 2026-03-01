В Нахчыване в воинской части начался пожар

В одной из воинских частей в городе Нахчыван произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в хлебопекарном цехе воинской части.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям автономной республики и сотрудники полиции.

На данный момент продолжаются меры по ликвидации возгорания.