    Армия
    • 01 марта, 2026
    • 16:04
    В Нахчыване в воинской части начался пожар

    В одной из воинских частей в городе Нахчыван произошел пожар.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в хлебопекарном цехе воинской части.

    На место происшествия привлечены пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям автономной республики и сотрудники полиции.

    На данный момент продолжаются меры по ликвидации возгорания.

    Лента новостей