В Нахчыване в воинской части начался пожар
- 01 марта, 2026
- 16:04
В одной из воинских частей в городе Нахчыван произошел пожар.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в хлебопекарном цехе воинской части.
На место происшествия привлечены пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям автономной республики и сотрудники полиции.
На данный момент продолжаются меры по ликвидации возгорания.
