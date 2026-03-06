Керим Велиев обсудил военное сотрудничество с военачальниками Беларуси и Словакии

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба армии Азербайджана Керим Велиев провел телефонные переговоры с главами Генштабов Беларуси и Словакии Павлом Муравейко и Даниэлем Змеко.

Как сообщили Report в Минобороны, переговоры состоялись по инициативе зарубежных коллег.

В ходе бесед состоялся обстоятельный обмен мнениями касательно текущей ситуации в регионе, вопросов обеспечения безопасности, а также перспектив военного сотрудничества между странами.

Затронув тему атак, совершенных беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Ирана на объекты гражданской инфраструктуры на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, начальники генеральных штабов особо подчеркнули, что подобные действия противоречат нормам международного права.

Генерал-полковник Велиев выразил признательность своим коллегам за занятую ими позицию и оказанную поддержку.