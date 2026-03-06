Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Максим Прево: Бельгия решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:25
    Максим Прево: Бельгия решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

    Бельгия решительно осуждает атаки Ирана беспилотниками на гражданскую инфраструктуру Азербайджана, приведшую к ранению гражданских лиц.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    "Бельгия решительно осуждает вчерашний удары беспилотников по Нахчывану, в результате которого пострадали мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура. Я выражаю полную солидарность с правительством и народом Азербайджана", - написал министр в Х.

    Он также подчеркнул, что каждая эскалация со стороны Ирана еще больше подрывает перспективы восстановления стабильности в регионе. "Мы призываем к немедленной сдержанности и полному соблюдению международного права", - добавил он.

    Удар по аэропорту Нахчывана Бельгия
    Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir
    Maxime Prévot: Belgium strongly condemns Iranian attacks on Nakhchivan
    Ты - Король

    Последние новости

    20:01

    Глава МИД Судана назвал недопустимыми удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    19:59

    Фариз Исмаилзаде: Межпарламентские связи с Великобританией разваливаются очень динамично

    Внешняя политика
    19:57

    МИД: Призываем граждан Казахстана временно воздержаться от поездок в 14 стран

    В регионе
    19:53

    Ибрагимович: Черногория решительно осуждает удары иранских БПЛА по Азербайджану

    Внешняя политика
    19:52

    США выразили солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    19:50

    В Ормузском проливе беспилотник поразил судно - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:47

    BP рассматривает Азербайджан как приоритетное направление для роста нефтегазовой добычи - ДОПОЛНЕНО

    Энергетика
    19:43

    Трамп: США эвакуируют тысячи людей из Ближнего Востока

    Другие страны
    19:41

    Хакан Фидан заявил о серьезной обеспокоенности Анкары военными атаками на Турцию и Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей