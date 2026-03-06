Максим Прево: Бельгия решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

Бельгия решительно осуждает атаки Ирана беспилотниками на гражданскую инфраструктуру Азербайджана, приведшую к ранению гражданских лиц.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

"Бельгия решительно осуждает вчерашний удары беспилотников по Нахчывану, в результате которого пострадали мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура. Я выражаю полную солидарность с правительством и народом Азербайджана", - написал министр в Х.

Он также подчеркнул, что каждая эскалация со стороны Ирана еще больше подрывает перспективы восстановления стабильности в регионе. "Мы призываем к немедленной сдержанности и полному соблюдению международного права", - добавил он.