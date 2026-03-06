Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 19:45
    Belçika İranın Azərbaycanın mülki infrastrukturuna personala aid şəxslərin yaralanması ilə nəticələnən dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo bildirib.

    "Belçika Naxçıvana dinc sakinlərin xəsarət alması və mülki infrastrukturun zədələnməsi ilə nəticələnən dünənki dron zərbələrini qətiyyətlə pisləyir. Mən Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə tam həmrəyliyimi ifadə edirəm", - nazir "X" hesabında yazıb.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, İran tərəfindən istənilən eskalasiya regionda sabitliyin bərpası perspektivlərini daha da sarsıdır. "Biz dərhal təmkinliliyə və beynəlxalq hüquqa tam riayət etməyə çağırırıq", - o əlavə edib.

    Maksim Prevo Belçika Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Максим Прево: Бельгия решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван
    Maxime Prévot: Belgium strongly condemns Iranian attacks on Nakhchivan

