Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 19:45
Belçika İranın Azərbaycanın mülki infrastrukturuna personala aid şəxslərin yaralanması ilə nəticələnən dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo bildirib.
"Belçika Naxçıvana dinc sakinlərin xəsarət alması və mülki infrastrukturun zədələnməsi ilə nəticələnən dünənki dron zərbələrini qətiyyətlə pisləyir. Mən Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə tam həmrəyliyimi ifadə edirəm", - nazir "X" hesabında yazıb.
O, həmçinin vurğulayıb ki, İran tərəfindən istənilən eskalasiya regionda sabitliyin bərpası perspektivlərini daha da sarsıdır. "Biz dərhal təmkinliliyə və beynəlxalq hüquqa tam riayət etməyə çağırırıq", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
20:09
Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edirDigər ölkələr
20:08
Foto
Azərbaycan Moldova ilə perspektivli sahələrdə investisiya imkanlarını araşdıracaqBiznes
19:58
Sudan İranın Azərbaycan ərazisinə PUA hücumlarından narahatlığını bildiribXarici siyasət
19:57
ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edibDigər
19:56
Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün strateji əhəmiyyətli tərəfdaş olaraq qalırXarici siyasət
19:56
Hakan Fidan Ankaranın Türkiyə və Azərbaycana hərbi hücumlarla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edibRegion
19:50
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulubFərdi
19:45
Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyirXarici siyasət
19:40