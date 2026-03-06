Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть

    Другие страны
    06 марта, 2026
    • 19:03
    Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

    В беседе с журналистом американский лидер оценил операцию США и Израиля против Ирана на "15 по десятибалльной шкале". Тем самым он дал понять, что не обеспокоен ростом цен на нефть.

    "Все в порядке. Это продлится недолго. Цены очень быстро упадут", - сказал он, добавив, что "уже разобрался" с Ормузским проливом.

    "Мы вывели из строя их флот. Когда вы выводите из строя флот, они не могут делать то, что хотели. Число пораженных судов достигло 25. Можете себе представить? Крупные корабли - 25 кораблей выведены из строя", - сказал он.

    Дональд Трамп цены на нефть эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ lideri neftin bahalaşmasından narahat olmadığını bildirib
