Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

В беседе с журналистом американский лидер оценил операцию США и Израиля против Ирана на "15 по десятибалльной шкале". Тем самым он дал понять, что не обеспокоен ростом цен на нефть.

"Все в порядке. Это продлится недолго. Цены очень быстро упадут", - сказал он, добавив, что "уже разобрался" с Ормузским проливом.

"Мы вывели из строя их флот. Когда вы выводите из строя флот, они не могут делать то, что хотели. Число пораженных судов достигло 25. Можете себе представить? Крупные корабли - 25 кораблей выведены из строя", - сказал он.