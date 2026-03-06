ABŞ lideri neftin bahalaşmasından narahat olmadığını bildirib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    06 mart, 2026
    19:39
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünya bazarında neftin qiymətinin artmasından narahat olmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə CNN-ə müsahibəsində danışıb.

    Jurnalistlə söhbət zamanı ABŞ lideri ölkəsinin və İsrailin İrana qarşı əməliyyatını "on ballıq şkala üzrə 15" kimi qiymətləndirib. Bundan əlavə o, neftin qiymətinin artmasından narahat olmadığını bildirib.

    "Hər şey qaydasındadır. Bu, uzun çəkməyəcək. Qiymətlər çox tez aşağı düşəcək", - Tramp deyib və Hörmüz boğazı məsələsini artıq həll etdiyini söyləyib.

    "Biz onların donanmasını sıradan çıxardıq. Onlar istədiklərini edə bilmirlər. Vurulan gəmilərin sayı 25-ə çatıb. Təsəvvür edə bilirsiniz? İri gəmilər - 25 gəmi sıradan çıxarılıb", - o bildirib.

