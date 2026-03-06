Кристофоли: Азербайджан является важным направлением для увеличения добычи нефти и газа по BP

Глобальная стратегия BP направлена на увеличение добычи нефти и газа и в этой связи Азербайджан рассматривается как важное направление, полностью соответствующее стратегическим планам компании.

Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

"Стратегия нашей компании в глобальном масштабе заключается в увеличении добычи нефти и газа. Мы хотим расти в нефтегазовой сфере и Азербайджан с этой точки зрения может очень хорошо поддерживать реализацию этой стратегии",- сказал Кристофоли.

Он добавил что Каспийское море, как регион, полностью соответствует "нашей стратегии".

"Поэтому мы очень хотим и дальше работать с руководством страны и с SOCAR, обсуждать вместе новые возможности и присоединяться к ним", - отметил региональный директор.

Кристофоли добавил, что в настоящее время компания активно проводит сейсмические исследования в Каспийском море для выявления новых участков для добычи газа: "Эти сейсмические исследования позволят нам понять, в каких частях Каспия есть новые потенциальные запасы газа".

По его словам за сейсмическими исследованиями следуют геологоразведочные работы.

"С точки зрения геологоразведки у нас уже есть существующие проекты. Из них самым главным является Шафаг–Асиман. Вы знаете, что в прошлом году мы действовали там совместно с SOCAR. То есть к проекту присоединилась совместная компания, и благодаря этому мы стали сильнее в рамках проекта Шафаг–Асиман и с большим ожиданием смотрим на разведочные работы, которые планируем проводить в этом проекте", - отметил он.