Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает против того, чтобы Ираном руководил религиозный лидер.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

"Это зависит от того, кого выберут. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они замечательные", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, настаивает ли он на необходимости демократического устройства в Иране, Трамп отметил, что для него важнее наличие справедливого и честного лидера.

"Я говорю о том, что должен быть лидер, который будет справедливым и честным, который отлично справится со своей работой и будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока - все они наши партнеры", - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что во время своего президентства ему удалось наладить отношения со странами Ближнего Востока.

"Я очень подружился со всеми этими странами. Вот почему они все поддерживают нас. До меня США даже не разговаривали с ОАЭ и Саудовской Аравией. Байден и Обама [экс-президенты США - ред.] игнорировали Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар", - добавил он.