Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в Иране

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 18:57
    Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в Иране

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает против того, чтобы Ираном руководил религиозный лидер.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

    "Это зависит от того, кого выберут. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они замечательные", - сказал Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли он на необходимости демократического устройства в Иране, Трамп отметил, что для него важнее наличие справедливого и честного лидера.

    "Я говорю о том, что должен быть лидер, который будет справедливым и честным, который отлично справится со своей работой и будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока - все они наши партнеры", - подчеркнул он.

    Трамп также заявил, что во время своего президентства ему удалось наладить отношения со странами Ближнего Востока.

    "Я очень подружился со всеми этими странами. Вот почему они все поддерживают нас. До меня США даже не разговаривали с ОАЭ и Саудовской Аравией. Байден и Обама [экс-президенты США - ред.] игнорировали Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар", - добавил он.

    Дональд Трамп эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    19:03

    Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть

    Другие страны
    19:00

    Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан в качестве главы Совета ЕС - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    18:57

    Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в Иране

    Другие страны
    18:56

    Кристофоли: Азербайджан является важным направлением для увеличения добычи нефти и газа по BP

    Энергетика
    18:53

    Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    18:51

    В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГ

    Внешняя политика
    18:50

    Ален Берсе: Атака Ирана на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалации

    Внешняя политика
    18:46

    Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

    Внешняя политика
    18:39

    Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

    Другие страны
    Лента новостей