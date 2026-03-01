Naxçıvanda hərbi hissədə yanğın olub
Hərbi
- 01 mart, 2026
- 15:44
Naxçıvan şəhərindəki hərbi hissələrin birində yanğın baş verib.
"Report"un məlumatına görə, hadisə hərbi hissənin çörək sexində qeydə alınıb.
Muxtar respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürən dəstələri və polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
16:41
İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıbRegion
16:38
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
16:31
Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunubRegion
16:30
Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblarFərdi
16:30
SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıbRegion
16:26
Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunubFutbol
16:17
Vuçiç: Serbiya diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunacaqDigər ölkələr
16:14
Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilirRegion
16:11