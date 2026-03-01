İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvanda hərbi hissədə yanğın olub

    • 01 mart, 2026
    • 15:44
    Naxçıvanda hərbi hissədə yanğın olub

    Naxçıvan şəhərindəki hərbi hissələrin birində yanğın baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə hərbi hissənin çörək sexində qeydə alınıb.

    Muxtar respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürən dəstələri və polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

    В Нахчыване в воинской части начался пожар

