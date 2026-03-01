Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 16:08
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый господин Президент,

    Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

    В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости.

    Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни Иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его кончина – большая утрата для Ирана.

    В этот трудный день желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и благополучия.

    Аллах рехмет элясин!".

