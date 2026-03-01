Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.

Как сообщает Report, из письма следует:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости.

Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни Иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его кончина – большая утрата для Ирана.

В этот трудный день желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и благополучия.

Аллах рехмет элясин!".