Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге
- 01 марта, 2026
- 16:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.
В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости.
Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни Иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его кончина – большая утрата для Ирана.
В этот трудный день желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и благополучия.
Аллах рехмет элясин!".