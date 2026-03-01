Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 16:36
    Главнокомандующий: ВС Ирана усиливают оборону страны

    Главнокомандующий Армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что оборона страны будет усилена.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на интервью иранского генерала телеканалу SNN TV.

    По его словам, Вооруженные силы Ирана разгромили основные базы США в регионе.

    "Данная задача выполнена в соответствии с заранее подготовленным и отработанным планами", - подчеркнул Хатами. Он добавил, что США и Израиль планировали спровоцировать беспорядки среди населения исламской республики.

