Главнокомандующий: ВС Ирана усиливают оборону страны
В регионе
- 01 марта, 2026
- 16:36
Главнокомандующий Армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что оборона страны будет усилена.
Об этом сообщает Report со ссылкой на интервью иранского генерала телеканалу SNN TV.
По его словам, Вооруженные силы Ирана разгромили основные базы США в регионе.
"Данная задача выполнена в соответствии с заранее подготовленным и отработанным планами", - подчеркнул Хатами. Он добавил, что США и Израиль планировали спровоцировать беспорядки среди населения исламской республики.
