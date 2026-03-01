İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 01 mart, 2026
    • 16:14
    Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilir

    İran Ordusunun komandanı general-leytenant Əmir Hatəmi İslam Respublikası quruluşunun qorunması üçün müdafiənin gücləndirildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iranlı general bunu SNN TV-yə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İranın Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin bölgədəki bazalarını darmadağın edib. "Bütün bunlar əvvəlcədən hazırlanmış və təlim edilmiş planlara uyğundur", - Hatəmi vurğulayıb. O, əlavə edib ki, ABŞ və İsrail xalq arasında iğtişaş yaratmağı planlaşdırıb.

