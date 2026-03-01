Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilir
Region
- 01 mart, 2026
- 16:14
İran Ordusunun komandanı general-leytenant Əmir Hatəmi İslam Respublikası quruluşunun qorunması üçün müdafiənin gücləndirildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iranlı general bunu SNN TV-yə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, İranın Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin bölgədəki bazalarını darmadağın edib. "Bütün bunlar əvvəlcədən hazırlanmış və təlim edilmiş planlara uyğundur", - Hatəmi vurğulayıb. O, əlavə edib ki, ABŞ və İsrail xalq arasında iğtişaş yaratmağı planlaşdırıb.
