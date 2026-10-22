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    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:09
    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək

    Azərbaycan və Qazaxıstan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Valyuta Fonduna (IMF) istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Qazaxıstan
    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации
    IMF: Azerbaijan to continue consolidation policy in 2026
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