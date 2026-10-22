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    МВФ: Азербайджан продолжит фискальную консолидацию в 2026 году

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:06
    МВФ: Азербайджан продолжит фискальную консолидацию в 2026 году

    Азербайджан и Казахстан в 2026 году намерены сохранить курс на проведение консолидационной политики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский региональный экономический обзор Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии "Навигация в условиях неопределенности: укрепление устойчивости в сложные времена".

    "Прогнозируется, что в 2026 году Азербайджан и Казахстан сохранят направленность на фискальную консолидацию, при этом в Азербайджане данный курс будет продолжен и в последующий период после 2026 года. В то же время в большинстве государств - импортеров нефти в регионе Кавказа и Центральной Азии, за исключением Армении, бюджетная политика в 2026 году, согласно прогнозам, будет носить более стимулирующий характер, а в 2027–2028 годах сменится на сдерживающую", - указывается в докладе фонда.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək
    IMF: Azerbaijan to continue consolidation policy in 2026
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