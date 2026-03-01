Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

    Внешняя политика
    • 01 марта, 2026
    • 16:04
    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены напряженная ситуация в сфере безопасности и продолжающаяся военная эскалация в регионе.

    Стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, оказывающей серьезное влияние на мир и безопасность в регионе.

    Министрами отмечена важность проявления сдержанности сторонами конфликта (вокруг Ирана - ред.), принятия шагов по снижению напряженности и недопущения расширения военного противостояния.

    Подчеркнута необходимость урегулирования противоречий политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права.

    В ходе телефонного разговора главы МИД также обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

    Азербайджан Узбекистан Бахтиёр Саидов Союзнические отношения Джейхун Байрамов
    Azərbaycan və Özbəkistanın XİN başçıları müttəfiqlik münasibətlərini müzakirə ediblər

    Последние новости

    16:41
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    16:36

    Главнокомандующий: ВС Ирана усиливают оборону страны

    В регионе
    16:31

    Защитник ФК "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию

    Другие
    16:25

    КСИР приступает к следующим этапам операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    16:08

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге

    Внешняя политика
    16:04

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

    Внешняя политика
    16:04
    Видео

    В Нахчыване в воинской части начался пожар

    Армия
    15:59

    При стрельбе в Остине погибли три человека, 17 пострадали

    Другие страны
    15:48

    Reuters: Порядка 150 танкеров бросили якорь у берегов стран Персидского залива

    Другие страны
    Лента новостей