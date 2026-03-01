Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены напряженная ситуация в сфере безопасности и продолжающаяся военная эскалация в регионе.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, оказывающей серьезное влияние на мир и безопасность в регионе.

Министрами отмечена важность проявления сдержанности сторонами конфликта (вокруг Ирана - ред.), принятия шагов по снижению напряженности и недопущения расширения военного противостояния.

Подчеркнута необходимость урегулирования противоречий политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права.

В ходе телефонного разговора главы МИД также обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.