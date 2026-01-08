В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 января

В Азербайджане продолжается туманная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шамкире, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале и Билясуваре.

В Баку и на Абшеронском полуострове видимость снизилась до 50 метров, в регионах - до 200 метров.

По прогнозам синоптиков, туман с перерывами сохранится до вечера 9 января.