В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 января

    Экология
    • 08 января, 2026
    • 09:40
    В Азербайджане продолжается туманная погода.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шамкире, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале и Билясуваре.

    В Баку и на Абшеронском полуострове видимость снизилась до 50 метров, в регионах - до 200 метров.

    По прогнозам синоптиков, туман с перерывами сохранится до вечера 9 января.

