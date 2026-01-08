Dumanlı hava şəraiti davam edir, görünüş 700 metrədək məhdudlaşır
Ekologiya
- 08 yanvar, 2026
- 09:17
Azərbaycanın bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti davam edir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Naxçıvan, Şəmkir, Quba, Qusar, Yevlax, Göyçay, Zərdab, İmişli, Sabirabad, Neftçala və Biləsuvarda duman müşahidə olunur.
Görünüş məsafəsi Bakıda və Abşeron yarımadasında 50-500, bölgələrdə isə 200-700 metrədək məhdudlaşır.
Dumanlı hava şəraitinin yanvarın 9-u axşamadək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.
