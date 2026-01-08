İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Dumanlı hava şəraiti davam edir, görünüş 700 metrədək məhdudlaşır

    Ekologiya
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:17
    Dumanlı hava şəraiti davam edir, görünüş 700 metrədək məhdudlaşır

    Azərbaycanın bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti davam edir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Naxçıvan, Şəmkir, Quba, Qusar, Yevlax, Göyçay, Zərdab, İmişli, Sabirabad, Neftçala və Biləsuvarda duman müşahidə olunur.

    Görünüş məsafəsi Bakıda və Abşeron yarımadasında 50-500, bölgələrdə isə 200-700 metrədək məhdudlaşır.

    Dumanlı hava şəraitinin yanvarın 9-u axşamadək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.

    yanvar havası dumanlı hava
    В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 января

    Son xəbərlər

    09:48

    Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:45
    Foto

    "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri start götürüb

    Fərdi
    09:43

    Azərbaycanda ilk dəfə vərəm xəstələri üçün hemodializ kabineti yaradılıb

    Sağlamlıq
    09:36

    ABŞ-də Maduronun həbsi üçün hüquqi əsaslandırma hazırlanıb

    Digər ölkələr
    09:35

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:28

    Qala qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    09:22

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:21

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcək

    Komanda
    09:17

    Dumanlı hava şəraiti davam edir, görünüş 700 metrədək məhdudlaşır

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti