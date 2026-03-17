Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın cavab oyunlarının vaxtı bəlli olub
Futbol
- 17 mart, 2026
- 16:22
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarının proqramı bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Azərbaycan Kuboku
Yarımfinal, cavab oyunları
21 aprel
19:00. "Zirə" – "Turan Tovuz"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
22 aprel
22:00. "Sabah" – "Qarabağ"
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, tərəflər arasında ilk matç aprelin 3-də baş tutacaq.
Son xəbərlər
16:49
İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
16:46
AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaqİnfrastruktur
16:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"Futbol
16:41
Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıbBiznes
16:39
Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıbRegion
16:34
"Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıbFutbol
16:28
Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:26
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıbİKT
16:22