    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Prezident İlham Əliyev "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, nazir müavinlərinin sayı 5-dən 6-ya çatdırılıb.

    Müavinləri vəzifəyə dövlət başçısı təyin edir və vəzifədən azad edir. Nazir müavinləri nazirin onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

    В Азербайджане увеличено число замминистров в Минцифры

