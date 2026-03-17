Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb
İKT
- 17 mart, 2026
- 16:26
Prezident İlham Əliyev "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, nazir müavinlərinin sayı 5-dən 6-ya çatdırılıb.
Müavinləri vəzifəyə dövlət başçısı təyin edir və vəzifədən azad edir. Nazir müavinləri nazirin onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
