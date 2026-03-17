В Азербайджане увеличено число замминистров в Минцифры
ИКТ
- 17 марта, 2026
- 16:41
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта".
Как сообщает Report, согласно указу, число заместителей министра увеличено с 5 до 6.
Заместителей назначает на должность и освобождает от должности глава государства. Заместители министра выполняют возложенные на них министром обязанности и несут за это персональную ответственность.
