    Глава МИД Ирана: Мы не откажемся от права на обогащение урана

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 15:12
    Глава МИД Ирана: Мы не откажемся от права на обогащение урана

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя участие руководителя Центрального командования США Брэда Купера в переговорах, а также вопросы, связанные с ракетным вооружением и региональной проблематикой, заявил, что ракетные возможности и региональные вопросы не входят в повестку переговоров.

    Как передает Report, об этом А.Арагчи сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с США, состоявшихся в Омане.

    "Переговоры касаются исключительно ядерной проблемы и будут продолжены в этих же рамках", - подчеркнул он.

    Отвечая на вопрос об условиях, выдвинутых США на предыдущих раундах, министр иностранных дел отметил, что основное требование заключается в "нулевом обогащении" урана, что Иран считает неприемлемым:

    "Обогащение - это научное достижение наших ученых. За это была пролита кровь наших ученых, и мы вели 12-дневную войну. Это не является предметом обсуждения. Мы не откажемся от права иранского народа на обогащение", - заявил Арагчи.

    Лента новостей