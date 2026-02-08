İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İranın XİN rəhbəri uranın zənginləşdirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 14:31
    İranın XİN rəhbəri uranın zənginləşdirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Bred Kuperin danışıqlarda iştirakı, eləcə də raket silahları və regional problemlərə aid məsələləri şərh edən İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib ki, raket imkanları və regional məsələlər danışıqların gündəliyinə daxil deyil.

    "Report" xəbər verir ki, A.Əraqçi bunu ABŞ ilə Omanda baş tutan danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.

    "Danışıqlar yalnız nüvə probleminə aiddir və eyni çərçivədə davam edəcək", - o vurğulayıb.

    ABŞ-nin əvvəlki raundlarda irəli sürdüyü şərtlər barədə suala cavab olaraq xarici işlər naziri bildirib ki, əsas tələb uranın "sıfır zənginləşdirilməsi"dir və İran bunu qəbuledilməz hesab edir:

    "Zənginləşdirmə alimlərimizin elmi nailiyyətidir. Bunun üçün alimlərimizin qanı tökülüb və biz 12 günlük müharibə aparmışıq. Bu, müzakirə predmeti deyil. Biz İran xalqının zənginləşdirmə hüququndan imtina etməyəcəyik".

    Глава МИД Ирана: Мы не откажемся от права на обогащение урана

