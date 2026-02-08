Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Судане при ударе беспилотника по автомобилю погибли 24 человека

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 15:49
    В Судане при ударе беспилотника по автомобилю погибли 24 человека

    В Судане в результате удара беспилотного летательного аппарата по автомобилю, перевозившему семьи беженцев, погибли по меньшей мере 24 человека.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, атака была совершена Силами быстрого реагирования (СБР) вблизи города Ар-Рахад в штате Северный Кордофан.

    Ряд стран выразили соболезнования правительству Судана в связи с произошедшим.

    Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года на фоне разногласий между главой Суверенного совета (временного органа власти) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Столкновения, начавшиеся в Хартуме, распространились и на другие регионы страны. По оценкам экспертов, в результате конфликта погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома.

    Судан БПЛА беженцы погибшие СБР
