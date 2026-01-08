Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого тумана

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 09:40
    Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого тумана

    Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с туманной погодой.

    Как сообщили Report в ГУ ГДП, в настоящее время в Баку и ряде регионов страны наблюдается густой туман, который существенно снижает видимость на дорогах, осложняет движение транспорта и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    В ведомстве подчеркнули, что ограниченная видимость мешает водителям объективно оценивать дорожную ситуацию, что может привести к опасным последствиям.

    Дорожная полиция призывает участников движения строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких торможений и рискованных маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии транспорта либо в том, что автомобили полностью остановились.

    В ГУ ГДП напомнили, что в условиях густого тумана неукоснительное соблюдение правил дорожного движения имеет особое значение для безопасности всех участников дорожного движения.

    дорожная полиция туман предупреждение
    Лента новостей