Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого тумана

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с туманной погодой.

Как сообщили Report в ГУ ГДП, в настоящее время в Баку и ряде регионов страны наблюдается густой туман, который существенно снижает видимость на дорогах, осложняет движение транспорта и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве подчеркнули, что ограниченная видимость мешает водителям объективно оценивать дорожную ситуацию, что может привести к опасным последствиям.

Дорожная полиция призывает участников движения строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких торможений и рискованных маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии транспорта либо в том, что автомобили полностью остановились.

В ГУ ГДП напомнили, что в условиях густого тумана неукоснительное соблюдение правил дорожного движения имеет особое значение для безопасности всех участников дорожного движения.